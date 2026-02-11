ADC India Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ADC India Communications hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 13,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADC India Communications 12,66 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 479,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 419,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at