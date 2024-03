ADC Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ADC Therapeutics ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADC Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADC Therapeutics -0,300 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,95 Prozent zurück. Hier wurden 16,8 Millionen USD gegenüber 69,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,940 USD. Im Vorjahr waren -1,990 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66,86 Prozent auf 69,56 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 209,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 2,394 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 68,07 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at