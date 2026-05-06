ADC Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ADC Therapeutics hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,360 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,47 Prozent auf 20,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at