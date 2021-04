ADC Therapeutics gibt FDA-Zulassung von ZYNLONTA™ (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) bei rezidiviertem oder refraktärem großzelligem diffusen B-Zell-Lymphom bekannt

Wie ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) heute mitteilte, hat die US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA ZYNLONTA™ (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen, einschließlich des nicht anderweitig spezifizierten, großzelligen diffusen B-Zell-Lymphoms (DLBCL), des DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom entsteht, sowie des hochgradigen B-Zell-Lymphoms.1 ZYNLONTA, ein auf CD19 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), hat von der FDA aufgrund der Gesamtansprechrate ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erhalten. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden.

"Es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an Behandlungsoptionen für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, einschließlich stark vorbehandelter Patienten mit schwer zu behandelnder Erkrankung", so Dr. med. Paolo F. Caimi, University Hospitals Cleveland Medical Center und Case Comprehensive Cancer Center, Case Western Reserve University. "Als Einzelwirkstoff zeigte ZYNLONTA in der zulassungsrelevanten LOTIS-2-Studie klinisch relevante Ergebnisse bei verschiedenen Subtypen der Erkrankung, darunter insbesondere auch Patienten, bei denen eine Transplantation in Betracht gezogen wird oder nicht in Frage kommt, sowie Patienten, die zuvor eine Stammzelltransplantation oder CAR-T-Zelltherapie erhalten hatten."

Die FDA-Zulassung basierte auf Ergebnissen von LOTIS-2, einer umfangreichen (n=145) multinationalen, einarmigen klinischen Phase-2-Studie zu ZYNLONTA als Behandlungsoption für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL nach zwei oder mehr vorausgegangenen systemischen Therapielinien. Die Ergebnisse der Studie zeigten eine Gesamtansprechrate (ORR) von 48,3 % (70/145 Patienten), die eine vollständige Ansprechrate (CR) von 24,1 % (35/145 Patienten) und eine partielle Ansprechrate (PR) von 24,1 % (35/145 Patienten) beinhaltet. Die mediane Ansprechzeit der Patienten betrug 1,3 Monate und die mediane Ansprechdauer (mDoR) bei den 70 Respondern belief sich auf 10,3 Monate (einschließlich der zensierten Patienten). In einer gepoolten Sicherheitspopulation waren die häufigsten unerwünschten Reaktionen (=20 %) Thrombozytopenie, erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Neutropenie, Anämie, Hyperglykämie, Transaminasenerhöhung, Müdigkeit, Hypoalbuminämie, Hautausschlag, Ödeme, Übelkeit und muskuloskelettale Schmerzen. In der Studie LOTIS-2 waren die häufigsten (=10 %) behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse dritten oder höheren Grades Neutropenie (26,2 %), Thrombozytopenie (17,9 %), erhöhte Gamma-Glutamyltransferase (17,2 %) und Anämie (10,3 %).

"Die FDA-Zulassung von ZYNLONTA bedeutet einen erfreulichen Fortschritt für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und ist ein wichtiger Durchbruch für ADC Therapeutics", kommentiert Chris Martin, Chief Executive Officer bei ADC Therapeutics. "Wir bedanken uns ganz besonders bei den Patienten, die an unseren klinischen Studien LOTIS-1 und LOTIS-2 teilgenommen haben, ihren Familien, den Prüfärzten der Studie und unseren Mitarbeitern für ihr Engagement, das diesen bedeutenden Meilenstein ermöglicht hat."

DLBCL – die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms in den USA – ist eine schnell fortschreitende, aggressive Erkrankung, die heterogen ist und in Form von mehreren Subtypen auftritt.2 Mehr als 40 % der Erstlinienbehandlungen für DLBCL bleiben ohne Erfolg.3 Für Patienten, bei denen die Erstlinientherapie versagt, ist die Prognose ungünstig und verschlechtert sich mit jeder weiteren Therapielinie, da die Chance auf Heilung oder ein langfristiges krankheitsfreies Überleben sinkt.4,5

In den USA wird ZYNLONTA in Kürze auf dem Markt erhältlich sein. ADC Therapeutics hat das Advancing Patient Support Program gestartet, ein umfassendes Programm, das bestimmten Patienten, denen ZYNLONTA verschrieben wurde, finanzielle Unterstützung, fortlaufende Schulungen und andere Ressourcen zur Verfügung stellt.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Hydrops und Ödeme

Schwerwiegende Formen von Hydrops und Ödemen traten bei Patienten auf, die mit ZYNLONTA behandelt wurden. Ödeme dritten Grades traten bei 3 % auf (überwiegend periphere Ödeme oder Aszites) und Pleuraergüsse dritten Grades traten bei 3 % und Perikardergüsse dritten oder vierten Grades traten bei 1 % auf.

Beobachten Sie die Patienten auf neue oder sich verschlechternde Ödeme oder Hydrops. Unterbrechen Sie die Behandlung mit ZYNLONTA bei Ödemen oder Hydrops zweiten oder höheren Grades, bis die Toxizität abklingt. Bei Patienten, die Symptome eines Pleura- oder Perikardergusses entwickeln, z. B. eine neue oder sich verschlechternde Dyspnoe, Brustschmerzen und/oder Aszites, z. B. Schwellungen im Bauchraum und Blähungen, sollte eine diagnostische Bildgebung in Betracht gezogen werden. Für Ödeme und Hydrops ist eine angemessene medizinische Behandlung einzuleiten.

Myelosuppression

Die Behandlung mit ZYNLONTA kann zu schwerwiegender oder schwerer Myelosuppression führen, darunter Neutropenie, Thrombozytopenie und Anämie. Eine Neutropenie dritten oder vierten Grades trat bei 32 %, eine Thrombozytopenie bei 20 % und eine Anämie bei 12 % der Patienten auf. Neutropenie vierten Grades trat bei 21 % und Thrombozytopenie bei 7 % der Patienten auf. Eine febrile Neutropenie trat bei 3 % auf.

Während der gesamten Behandlung muss das komplette Blutbild überwacht werden. Zytopenien können eine Unterbrechung, Dosisverringerung oder das Absetzen von ZYNLONTA erfordern. Die prophylaktische Verabreichung von Granulozyten-Kolonie-stimulierendem Faktor ist zu erwägen.

Infektionen

Tödliche und schwerwiegende Infektionen, einschließlich opportunistischer Infektionen, traten bei mit ZYNLONTA behandelten Patienten auf. Infektionen dritten oder höheren Grades traten bei 10 % der Patienten auf, bei 2 % mit tödlichem Verlauf. Zu den häufigsten Infektionen dritten oder höheren Grades gehörten Sepsis und Pneumonie.

Beobachten Sie den Patienten auf neue oder sich verschlechternde Anzeichen oder Symptome, die auf eine Infektion hindeuten. Bei Infektionen dritten oder vierten Grades ist die Behandlung mit ZYNLONTA bis zum Abklingen der Infektion zu unterbrechen.

Hautreaktionen

Schwerwiegende Hautreaktionen traten bei Patienten auf, die mit ZYNLONTA behandelt wurden. Hautreaktionen dritten Grades traten bei 4 % der Patienten auf und umfassten Photosensibilität, Hautausschlag (einschließlich exfoliativ und makulo-papulös) und Erytheme.

Überwachen Sie die Patienten auf neue oder sich verschlechternde Hautreaktionen, einschließlich Photosensibilitätsreaktionen. Setzen Sie ZYNLONTA bei schwerwiegenden Hautreaktionen (Grad 3) bis zum Abklingen ab. Weisen Sie den Patienten an, die Exposition gegenüber direktem natürlichem oder künstlichem Sonnenlicht, einschließlich der Exposition durch Glasfenster, zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Die Haut ist durch das Tragen von Sonnenschutzkleidung und/oder die Verwendung von Sonnenschutzmitteln vor der Sonnenexposition zu schützen. Beim Auftreten einer Hautreaktion oder eines Hautausschlags sollte ein Dermatologe konsultiert werden.

Embryo-fötale Toxizität

Bei Verabreichung an eine schwangere Frau kann ZYNLONTA aufgrund seines Wirkmechanismus embryo-fötale Schäden verursachen, da es eine genotoxische Verbindung (SG3199) enthält und sich aktiv teilende Zellen beeinflusst.

Schwangere sind auf das potenzielle Risiko für das Ungeborene hinzuweisen. Frauen im gebärfähigen Alter ist anzuraten, während der Behandlung mit ZYNLONTA und in den 9 Monaten nach der letzten Verabreichung wirksame Verhütungsmethoden anzuwenden. Männern mit Partnerinnen im gebärfähigen Alter ist anzuraten, während der Behandlung mit ZYNLONTA und mindestens 6 Monate nach der letzten ZYNLONTA-Dosis wirksame Methoden zur Schwangerschaftsverhütung anzuwenden.

UNERWÜNSCHTE REAKTIONEN

In einer gepoolten Sicherheitspopulation von 215 Patienten (Phase 1 und LOTIS-2) waren die häufigsten (>20 %) unerwünschten Reaktionen, einschließlich Laboranomalien, Thrombozytopenie, erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Neutropenie, Anämie, Hyperglykämie, Transaminasenerhöhung, Müdigkeit, Hypoalbuminämie, Hautausschlag, Ödeme, Übelkeit und muskuloskelettale Schmerzen.

In der LOTIS-2-Studie traten bei 28 % der Patienten, die ZYNLONTA erhielten, schwerwiegende unerwünschte Reaktionen auf. Die häufigsten schwerwiegenden Reaktionen, die bei =2 % der mit ZYNLONTA behandelten Patienten auftraten, waren febrile Neutropenie, Pneumonie, Ödeme, Pleuraerguss und Sepsis. Tödlich verlaufende infektionsbedingte Reaktionen traten in 1 % auf.

Ein dauerhafter Behandlungsabbruch aufgrund einer unerwünschten Reaktion auf ZYNLONTA wurde bei 19 % der Patienten vorgenommen. Unerwünschte Reaktionen, die bei =2 % zu einem dauerhaften Abbruch der Behandlung mit ZYNLONTA führten, waren erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Ödeme und Hydrops.

Dosisreduktionen aufgrund einer unerwünschten Reaktion auf ZYNLONTA mussten bei 8 % der Patienten vorgenommen werden. Unerwünschte Reaktionen, die bei =4 % zu einer Dosisreduzierung von ZYNLONTA führten, waren erhöhte Gamma-Glutamyltransferase.

Bei 49 % der Patienten in ZYNLONTA-Behandlung musste eine Behandlungsunterbrechung infolge einer unerwünschten Reaktion vorgenommen werden. Unerwünschte Reaktionen, die bei =5 % zu einer Unterbrechung der Behandlung mit ZYNLONTA führten, waren erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, Neutropenie, Thrombozytopenie und Ödeme.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verbessern.

Das auf CD19 gerichtete AWK ZYNLONTA™ (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. Auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen wird ZYNLONTA in fortgeschrittenen klinischen Studien geprüft. Cami (Camidanlumab-Tesirin) wird in einer späten klinischen Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und in einer klinischen Phase-1b-Studie bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren evaluiert. Neben ZYNLONTA und Cami hat das Unternehmen mehrere PBD-basierte AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und unterhält Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/, und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, Geschäfts- und Vermarktungsstrategie, Produkten und Produktkandidaten, Forschungspipeline, laufenden und geplanten präklinischen und klinischen Studien, behördlichen Einreichungen und Genehmigungen, zu behandelnden Patientenpopulation, Forschungs- und Entwicklungskosten, Zeitplan und Erfolgswahrscheinlichkeit sowie Plänen und Zielen des Managements für künftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen unseres Managements sowie auf Informationen, die unserem Management derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in unseren bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben.

ZYNLONTA™ ist eine Marke von ADC Therapeutics SA.

