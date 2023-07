ADC Therapeutics gibt freiwillige Unterbrechung der Aufnahme in die klinische Phase-II-Studie LOTIS-9 zu ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) und Rituximab bei nicht fitten oder gebrechlichen, zuvor

LAUSANNE, Schweiz, July 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) hat heute eine freiwillige Unterbrechung der Aufnahme neuer Patienten in die klinische Phase-II-Studie LOTIS-9 (ClinicalTrials.gov-Identifikator: NCT05144009) zur Untersuchung von ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) und Rituximab (Lonca-R) bei nicht fitten oder gebrechlichen Patienten mit zuvor unbehandeltem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) bekanntgegeben.

Die freiwillige Maßnahme wurde vom Unternehmen nach einer kürzlichen Überprüfung der Gesamtdaten der 40 in die Studie aufgenommenen Patienten und nach Rücksprache mit dem Datenüberwachungsausschuss (Data Monitoring Committee, DMC) ergriffen, die auf potenziell übermäßige atemwegsbezogene Ereignisse hinwiesen. Zu diesen atemwegsbezogenen behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) gehörten sieben tödliche Ereignisse des 5. Grades und fünf atemwegsbezogenene TEAEs der Grade 3 oder 4. Nach Einschätzung des Prüfarztes wurden elf der zwölf Ereignisse (einschließlich sechs der sieben tödlichen Ereignisse des 5. Grades) individuell als unwahrscheinlich oder nicht auf das Prüfpräparat zurückzuführen bewertet. Vier der fünf Ereignisse vom Grad 3 oder 4 sind inzwischen abgeklungen und die Patienten haben die Behandlung gemäß Prüfplan abgeschlossen. Die Ursache für diese Ereignisse wird noch weiter untersucht.

Alle Patienten mit tödlichen Ereignissen hatten eine oder mehrere signifikante zugrundeliegende aktive respiratorische und/oder kardiale Komorbiditäten, einschließlich schwerer chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Lungenödem, chronischer Bronchiektasie, idiopathischer Lungenfibrose und kürzlicher COVID-19-Infektion, und alle waren 80 Jahre oder älter. Das Durchschnittsalter betrug 82,7 Jahre und die durchschnittliche Anzahl der Tage von der letzten Dosis bis zum Tod betrug 51 Tage, mit einer Spanne von 19 bis 86 Tagen. Es ist wichtig zu beachten, dass alle zwölf Patienten mit TEAEs des Grades 3-5 in der LOTIS-9-Studie von der LOTIS-5-Studie ausgeschlossen worden wären.

Die Entscheidung des Unternehmens, die Aufnahme zu unterbrechen, gibt Zeit, die Daten zu den TEAEs auszuwerten und die nächsten Schritte festzulegen. Das Unternehmen hat alle Prüfärzte und Aufsichtsbehörden, einschließlich der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), über die Entscheidung des Unternehmens informiert, die Aufnahme zu unterbrechen. Das Unternehmen rechnet nicht damit, bis zum Ende des Jahres weitere Daten aus der Studie zu veröffentlichen.

"Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit jedes Patienten, der an unseren klinischen Studien teilnimmt", so Ameet Mallik, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. "In Anbetracht der Häufung der mit der Atmung zusammenhängenden Ereignisse in der Studie haben wir uns für eine freiwillige Unterbrechung bei der Aufnahme in die Studie entschieden, um eine gründliche Untersuchung des Datensatzes zu ermöglichen. Diese Studie umfasst eine sehr schwer zu behandelnde Patientenpopulation mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten, und wir werden Sie über die nächsten Schritte informieren, sobald Informationen verfügbar sind."

LOTIS-9 Baseline-Merkmale, Sicherheit und Wirksamkeit (Stand: 10. Mai 2023 – Datenschnitt)

Die folgenden Tabellen zeigen vorläufige Daten aus der klinischen Studie LOTIS-9 mit Stichtag für den Datenschnitt vom 10. Mai 2023. Diese Daten beziehen sich auf die 30 Patienten, die zu diesem Zeitpunkt aufgenommen waren. Seitdem wurden weitere 10 Patienten aufgenommen und im Rahmen der Studie behandelt.

Table 1 – Baseline Characteristics

Variable







Cohort A (Unfit) Cohort B (Frail or cardiac comorbidities) Total (N=13) (N=17) (N=30) Age (years) n 13 17 30 Mean 83.4 82.2 82.7 std 2.69 6.26 5 Median 83 82 82 Min, Max 80, 89 72, 92 72, 92 Sex, [n(%)] Female 3 (23.1) 7 (41.2) 10 (33.3) Male 10 (76.9) 10 (58.8) 20 (66.7) Stage of Disease at Study Entry, n (%) Stage I 1 (7.7) 1 (5.9) 2 (6.7) Stage II 3 (23.1) 4 (23.5) 7 (23.3) Stage III 6 (46.2) 7 (41.2) 13 (43.3) Stage IV 3 (23.1) 5 (29.4) 8 (26.7)

Table 2 – Treatment-Emergent Adverse Events with Fatal Outcome

Cohort A (Unfit) Cohort B (Frail or cardiac comorbidities) Total (N=13) (N=17) (N=30) Patients with any fatal TEAE 3 (23.1) 3 (17.6) 6 (20.0) Infections and infestations 0 1 (5.9) 1 (3.3) Pneumonia 0 1 (5.9) 1 (3.3) Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 3 (23.1) 2 (11.8) 5 (16.7) Acute respiratory failure 1 (7.7) 0 1 (3.3) Chronic obstructive pulmonary disease 0 1 (5.9) 1 (3.3) Dyspnoea 1 (7.7) 0 1 (3.3) Hypoxia 0 1 (5.9) 1 (3.3) Respiratory failure 1 (7.7) 0 1 (3.3)

Seit dem Stichtag für den Datenschnitt vom 10. Mai 2023 gab es ein zusätzliches Ereignis des 5. Grades, so dass es insgesamt sieben Ereignisse des 5. Grades gibt. Zwei von sieben Patienten starben innerhalb von 30 Tagen nach der letzten Dosis des Prüfpräparats, die übrigen 5 Patienten starben mehr als 30 Tage nach der letzten Dosis des Prüfpräparats, zwischen Tag 41 und 86. Unerwünschte Ereignisse werden mit MedDRA Version 24.1 kodiert und mit CTCAE v5.0 eingestuft. Es werden nur behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse zusammengefasst. Für jede Systemorganklasse und jeden bevorzugten Begriff werden die Patienten nur einmal berücksichtigt.

Table 3 – Treatment-Emergent Grade 3 or 4 Adverse Events – Cardiac, Infections / Infestations, Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders and Others =5% Total Occurrence*

Cohort A (Unfit) Cohort B (Frail or cardiac comorbidities) Total (N=13) (N=17) (N=30) Patients with any grade >=3 TEAE 2 (15.4) 7 (41.2) 9 (30.0) Cardiac disorders 1 (7.7) 1 (5.9) 2 (6.7) Infections and infestations 0 2 (11.8) 2 (6.7) Pneumonia 0 2 (11.8) 2 (6.7) COVID-19 pneumonia 0 1 (5.9) 1 (3.3) Influenza 0 1 (5.9) 1 (3.3) Sepsis 0 1 (5.9) 1 (3.3) Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 1 (7.7) 3 (17.6) 4 (13.3) Acute respiratory failure 1 (7.7) 1 (5.9) 2 (6.7) Pleural effusion 1 (7.7) 1 (5.9) 2 (6.7) Dyspnoea 1 (7.7) 0 1 (3.3) Respiratory distress 0 1 (5.9) 1 (3.3) Vascular disorders 1 (7.7) 1 (5.9) 2 (6.7)

Seit dem Stichtag für den Datenschnitt vom 10. Mai 2023 gab es ein zusätzliches kardiales Ereignis des Grades 3 oder 4, eine zusätzliche Infektion des Grades 3 oder 4 und ein zusätzliches Ereignis des Grades 3 oder 4 mit Bezug auf die Atemwege.

*Die Zahlen stehen für einzelne TEAEs; Patienten können mehr als ein Ereignis erlebt haben

Table 4 – Overall Response Rate as Determined by the Investigator

Cohort A (Unfit) Cohort B (Frail or cardiac comorbidities) Total (N=10) (N=7) (N=17) Best Overall Response Complete response 5 (50.0) 5 (71.4) 10 (58.8) Partial response 5 (50.0) 1 (14.3) 6 (35.3) Stable disease 0 1 (14.3) 1 (5.9) Not evaluable 0 0 0 Progressive disease 0 0 0 ORR (CR+PR), n (%) 10 (100) 6 (85.7) 16 (94.1) 95% CI for ORR (69.2, 100) (42.1, 99.6) (71.3, 99.9) 95% CI for CR (18.7, 81.3) (29.0, 96.3) (32.9, 81.6)

Bestes Gesamtansprechen (Best Overall Response, BOR) nach Prüfarzt. Basierend auf der Wirksamkeitspopulation, d. h. Patienten mit einer Krankheitsbeurteilung bei Baseline und mindestens einer Krankheitsbeurteilung nach Baseline.

ORR=Gesamtansprechrate (Overall Response Rate). KI=Konfidenzintervall.

Über ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die Europäische Arzneimittel-Agentur haben ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-Zell-Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien zugelassen, einschließlich nicht anderweitig spezifiziertem DLBCL, DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und auch hochgradigem B-Zell-Lymphom. Die Studie umfasste ein breites Spektrum stark vorbehandelter Patienten (im Median drei vorherige Therapielinien) mit schwer behandelbarer Krankheit, darunter Patienten, die auf die Erstlinientherapie nicht ansprachen, Patienten, die auf alle vorherigen Therapielinien refraktär waren, Patienten mit Doppel-/Dreifach-Hit-Genetik und Patienten, die vor ihrer Behandlung mit ZYNLONTA eine Stammzelltransplantation und eine CAR-T-Therapie erhielten. Diese Indikation ist von der FDA im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens und in der Europäischen Union im Rahmen einer bedingten Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden. Bitte lesen Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen einschließlich wichtiger Sicherheitsinformationen über ZYNLONTA unter www.ZYNLONTA.com.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere AWK in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen über die Untersuchung der Ursachen der unerwünschten Lungenerkrankungen, die erwartete Kommunikation und Interaktion mit den Aufsichtsbehörden und etwaige Maßnahmen der Aufsichtsbehörden oder von uns in Bezug auf die nächsten Schritte für unsere LOTIS-9- oder andere klinische Studien, die Prüfplanänderungen, klinische Aussetzungen oder andere Maßnahmen umfassen könnten, sowie Aussagen über die Entwicklung von Produkten und Produktkandidaten und den Zeitplan, die Durchführung und die Ergebnisse klinischer Studien. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "zukünftig", "fortsetzen" oder "erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem: Art, Häufigkeit und Schweregrad unerwünschter Ereignisse; die Fähigkeit, klinische Studien innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, wenn überhaupt, abzuschließen; das Ergebnis klinischer Studien oder die Hinlänglichkeit der Ergebnisse solcher klinischen Studien; der Zeitplan und die Ergebnisse der Forschungsprojekte oder klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich LOTIS 5, 7 und 9, ADCT 901, 601 und 602; sowie der Zeitplan und das Ergebnis von Zulassungsanträgen und Maßnahmen der FDA oder anderer Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F und in den anderen regelmäßigen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

