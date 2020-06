ADC Therapeutics veranstaltet Telefonkonferenz zur Präsentation von Daten aus klinischen Studien mit Loncastuximab Tesirin (Lonca) auf dem virtuellen Jahreskongress der EHA

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, kündigte heute an, am Freitag, dem 12. Juni 2020, um 8:30 Uhr EDT (US-Ostküsten-Sommerzeit) eine Live-Konferenzschaltung und einen Webcast zu veranstalten. Auf diesen Kanälen sollen aktualisierte Zwischenergebnisse der entscheidenden Phase-2-Studie von Lonca bei Patienten mit rezidiviertem oder refaktorischem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom sowie Zwischenergebnisse einer Phase-1/2-Studie veröffentlicht werden, die das Potenzial von Lonca in früheren Therapielinien bei Kombinationstherapien aufzeigen, die auf dem virtuellen 25. Kongress der European Hematology Association (EHA25) vorgestellt werden sollen.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte 833-526-8381 (Inland) oder +41 225 805 976 (international) und beantragen Sie die Teilnahme an der Telefonkonferenz von ADC Therapeutics. Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Investoren-Sektion der ADC-Therapeutics-Website unter www.adctherapeutics.com verfügbar sein.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin-(PBD-)Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Die strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und erhebliche Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben ADC Therapeutics in die Lage versetzt, eine tiefgreifende klinische und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von "FIH"- (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu zulassungsrelevanten klinischen Phase-II-Studien in den USA und Europa – und verfügt über zahlreiche AWK, die sich in Entwicklung befinden.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom ("DLBCL") evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 45,5 % zeigte, wodurch der angestrebte primäre Endpunkt übertroffen wurde. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase I bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 % zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumoren.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey.

