ADC Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADC Therapeutics hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,290 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ADC Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 23,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,37 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,120 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ADC Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,620 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 81,36 Millionen USD – ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ADC Therapeutics 70,84 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at