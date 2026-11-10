ADC Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADC Therapeutics lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,7 Millionen USD – ein Plus von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADC Therapeutics 16,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at