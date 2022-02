ADC Therapeutics veröffentlicht seinen ersten Bericht zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein kommerzielles Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren verbessert, hat heute seinen ersten Bericht zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance, ESG) veröffentlicht, der den Fokus des Unternehmens auf die Patientenversorgung und nachhaltige Innovation aufzeigt. Der Bericht stellt einen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar und gilt als Maßstab für künftige Fortschritte.

"Das Team von ADC Therapeutics widmet sich der Aufgabe, das Leben von Krebspatienten zu verändern und dabei transparente, ethische und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anzuwenden", sagte Chris Martin, DPhil, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. "Unser erster ESG-Bericht unterstreicht, dass wir uns zu unserer Verantwortung als Unternehmen in dem Umfeld, in dem wir leben und arbeiten, bekennen. Unternehmerische Verantwortung steht im Einklang mit unserer Mission, innovative globale Gesundheitslösungen zu schaffen."

Die Highlights des Berichts:

Eine umfassende Bestandsaufnahme der ESG-Maßnahmen an den weltweiten Standorten des Unternehmens

Engagement für Zugang, Sicherheit und Unterstützung für Patienten

Betonung von Humankapital und der Bedeutung einer vielfältigen und erfahrenen Belegschaft

Einblicke von wichtigen Führungskräften des Unternehmens

Bekenntnis zur Fortsetzung der ESG-Maßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung des Unternehmens

Der Bericht zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ist hier oder auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.adctherapeutics.com.

