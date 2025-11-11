|
ADC Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ADC Therapeutics gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
ADC Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 16,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADC Therapeutics 18,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
