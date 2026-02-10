ADCC Infocad: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ADCC Infocad präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 21,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ADCC Infocad im vergangenen Quartal 1,70 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADCC Infocad 1,12 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at