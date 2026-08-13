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13.08.2026 06:31:29
ADCC Infocad zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ADCC Infocad hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,78 INR. Im Vorjahresviertel waren 18,15 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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