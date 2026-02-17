Adcon Capital Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Adcon Capital Services ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adcon Capital Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 6,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at