17.02.2026 06:31:28
Adcon Capital Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Adcon Capital Services ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adcon Capital Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 6,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
