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01.06.2026 06:31:29
Adcon Capital Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Adcon Capital Services gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 163,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 8,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Adcon Capital Services im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,79 Millionen INR. Im Vorjahr waren 32,41 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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