Adcore präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adcore hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Adcore 5,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at