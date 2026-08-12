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12.08.2026 06:31:29
Adcounty Media India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Adcounty Media India hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Adcounty Media India 1,82 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Adcounty Media India 252,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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