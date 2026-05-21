Adcounty Media India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Adcounty Media India hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,65 INR. Im letzten Jahr hatte Adcounty Media India einen Gewinn von 6,11 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,95 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 861,09 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at