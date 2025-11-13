Add Shop Promotions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Add Shop Promotions hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 334,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 312,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at