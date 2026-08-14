Add Shop Promotions präsentierte Quartalsergebnisse

Add Shop Promotions hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber 0,070 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Add Shop Promotions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 456,4 Millionen INR im Vergleich zu 294,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at