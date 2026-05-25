25.05.2026 06:31:29

Add Shop Promotions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Add Shop Promotions hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Add Shop Promotions hat ein EPS von 0,13 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,130 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 569,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 497,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Add Shop Promotions ein EPS von 1,17 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Add Shop Promotions im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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