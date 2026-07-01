Addentax Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Addentax Group hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,24 USD gegenüber -4,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 195,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,260 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -12,750 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Addentax Group im vergangenen Geschäftsjahr 5,37 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Addentax Group 4,18 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at