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25.11.2026 06:31:29
Addentax Group legte Quartalsergebnis vor
Addentax Group äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Addentax Group ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.
Addentax Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 364,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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