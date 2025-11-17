Addentax Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Addentax Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at