Addex Therapeutics stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Addex Therapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal hat Addex Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 80,0 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at