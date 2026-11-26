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26.11.2026 06:31:29
Addex Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Addex Therapeutics veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,48 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Addex Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 83,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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