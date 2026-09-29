29.09.2026 06:31:29

Addex Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Addex Therapeutics ließ sich am 28.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Addex Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Addex Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CHF je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CHF, gegenüber 0,0 Millionen CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 75,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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