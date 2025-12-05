Addex Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Addex Therapeutics ließ sich am 04.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Addex Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Addex Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 16,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at