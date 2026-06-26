Addex Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Addex Therapeutics veröffentlichte am 25.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Addex Therapeutics ebenfalls 0,010 CHF je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 85,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen CHF umgesetzt.

Redaktion finanzen.at