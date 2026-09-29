Addex Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Addex Therapeutics stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at