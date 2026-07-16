Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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16.07.2026 15:06:37
Addiko: RBI überschreitet Mindestannahmequote von 55 Prozent
RBI erreicht 55,32 Prozent der Addiko-Aktien – trotz deutlich höherem Konkurrenzangebot der slowenischen Bank NLBWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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