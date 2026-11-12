Addiko-Aktie im Fokus: Sondereffekte drücken Ergebnis nach neun Monaten ins Minus

Die vor der Übernahme durch die Raiffeisen Bank International (RBI) stehende Addiko Bank ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 in die Verlustzone gerutscht.

Unterm Strich stand ein Minus von 9,6 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 35,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, gab das Institut am Donnerstag bekannt. Hintergrund sind Sondereffekte aus Rückstellungen im Zusammenhang mit Frankenkrediten bzw. Rechtsrisiken, die das Ergebnis mit 42,9 Mio. Euro belasteten.

Ohne diesen Effekt sowie den wegen der geplanten Übernahme angefallenen Beratungskosten hätte der Gewinn nach Steuern 33,3 Mio. Euro betragen, ein nur geringfügiges Minus gegenüber dem Vorjahr (35,3 Mio. Euro), wie die Bank vorrechnete. Darüber hinaus blicke man auf ein starkes Ergebnis im dritten Quartal, das mit 13,4 Mio. Euro ebenso höher ausgefallen ist (Q1-Q3 2025: 11,3 Mio. Euro).

Getragen worden sei diese positive Entwicklung von stabilen Betriebserträgen und deutlich niedrigeren Kreditrisikokosten, führte CEO Herbert Juranek in einer Mitteilung aus. Das Nettobankergebnis blieb in den ersten neun Monaten 2026 mit 234,3 Mio. Euro gegenüber 235,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum stabil, wobei der Provisionsüberschuss (leichter Anstieg von 57,8 Mio. auf 58,5 Mio. Euro) ein etwas geringeres Nettozinsergebnis (von 177,8 Mio. auf 175,8 Mio. Euro) weitgehend kompensierte. Bis zum Vollzug der Übernahme liege der Fokus für das Institut nun weiter auf der Stärkung der Finanzposition, so Juranek. Der finanzielle Ausblick für 2026 und 2027 bleibt allerdings weiter ausgesetzt.

RBI sicherte sich gut 96 Prozent der Anteile

Die RBI hatte sich zuletzt rund 96 Prozent der Addiko-Anteile gesichert und harrt nun regulatorischer Genehmigungen für die Übernahme. Die Vollzugsbedingungen müssen spätestens am 14. Mai erfüllt sein, das Closing muss also bis dorthin erfolgen. Nichts werden dürfte es wie berichtet mit dem sogenannten "Carve-out" für den Fall der erfolgreichen Eigentumsübertragung: Geplant war, die Addiko-Tochterbanken in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro abzuspalten und an die serbische Alta Group abzugeben, wie im Zuge des Übernahmepokers vor wenigen Monaten mit Alta vereinbart. Dieser Plan ist nun ins Wasser gefallen. Der Grund: Der Alta-Group-Tochter Alta Banka wurde in Serbien die Lizenz entzogen.

Die börsennotierte Addiko ist die Nachfolgebank der Balkantöchter der Kärntner Skandalbank Hypo Alpe Adria, die nach einer Reihe von Spekulationsskandalen von der Republik Österreich verstaatlicht und abgewickelt wurde.

Im Wiener Handel gewinnt die Addiko-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 24,6 Euro.

tpo/bel

APA