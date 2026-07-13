Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Bieterwettstreit
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13.07.2026 13:07:00
Addiko-Aktie schwächer: Auch NLB senkt Mindestannahmeschwelle für Übernahmeangebot
Da die Raiffeisen Bank International (RBI) bei den Addiko-Anteilen die gesetzliche Schwelle von 50 Prozent bereits überschritten hat, kann die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB) diese Hürde rechnerisch nur nehmen, wenn Aktionäre ihre Zusagen an die Konkurrenz wieder zurückziehen. Beide Banken werben seit Monaten intensiv um verkaufswillige Anteilshaber. Um Aktionären ausreichend Zeit für ihre Entscheidung zu geben, hat die NLB einen Antrag auf Verlängerung der Annahmefrist bei der Übernahmekommission eingebracht. Die aktuelle Frist läuft bis 16. Juli um 17.00 Uhr.
Ende Juni zogen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Addiko Bank ihre Empfehlung für die Annahme des Angebots der Raiffeisen Bank International (RBI) zurück und stehen den Übernahmeangeboten nun neutral gegenüber. Die aus dem Osteuropa-Geschäft der ehemaligen Hypo Alpe Adria im Jahr 2016 hervorgegangene Addiko Bank ist in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Rumänien aktiv und fokussiert sich auf Konsumenten und kleine und mittlere Unternehmen.In Wien verliert die Addiko-Aktie zeitweise 2,99 Prozent auf 26,00 Euro.
APA
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