Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
|Mindestannahmequote
|
21.07.2026 17:57:00
Addiko-Aktie stabil: RBI steht beim Bieterkampf kurz vorm Ziel
Aber auch beim Angebot der NLB, das mit 37,00 Euro je Addiko-Aktie das RBI-Angebot um 10,50 Euro übertrifft, gibt es Bewegung. Neben Brandes Investment Partners und Johannes Proksch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Addiko, hat auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ihren Anteil in Höhe von 8,4 Prozent den Slowenen angedient. Laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" zog indes die Wellington Management Group nach: Auch sie werde der NLB ihren Anteil, der rund 5,7 Prozent der Addiko-Aktien entspreche, anbieten.
Die Addiko-Aktie notierte in Wien letztlich auf Vortagesniveau bei 27,50 Euro, während die Raiffeisen-Aktie 2,9 Prozent höher bei 55,05 Euro notierte.
tpo/cri/bel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Raiffeisen
|
17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08:30
|EQS-News: RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 20 July 2026 (EQS Group)
|
08:30
|EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 20. Juli 2026 (EQS Group)
|
20.07.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|ATX aktuell: ATX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)