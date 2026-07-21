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WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0

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Mindestannahmequote 21.07.2026 17:57:00

Addiko-Aktie stabil: RBI steht beim Bieterkampf kurz vorm Ziel

Addiko-Aktie stabil: RBI steht beim Bieterkampf kurz vorm Ziel

Die Raiffeisen Bank International (RBI) steht im Addiko-Bieterkampf kurz vor dem Ziel.

55,5 Prozent der Aktionäre der Addiko haben ihre Anteile bis 20. Juli, 9.30 Uhr, angedient, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Damit ist die von der RBI festgelegte Mindestannahmequote von 55 Prozent weiterhin überschritten. Im Bieterkampf mit der slowenischen NLB dürfte die RBI das Rennen für sich entscheiden, sofern nicht noch Aktionäre ihre Annahmeerklärung bis 23. Juli zurückziehen.

Aber auch beim Angebot der NLB, das mit 37,00 Euro je Addiko-Aktie das RBI-Angebot um 10,50 Euro übertrifft, gibt es Bewegung. Neben Brandes Investment Partners und Johannes Proksch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Addiko, hat auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ihren Anteil in Höhe von 8,4 Prozent den Slowenen angedient. Laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" zog indes die Wellington Management Group nach: Auch sie werde der NLB ihren Anteil, der rund 5,7 Prozent der Addiko-Aktien entspreche, anbieten.

Die Addiko-Aktie notierte in Wien letztlich auf Vortagesniveau bei 27,50 Euro, während die Raiffeisen-Aktie 2,9 Prozent höher bei 55,05 Euro notierte.

tpo/cri/bel

APA

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Weitere Links:

Addiko Bank-Aktie: Weniger Gewinn im ersten Quartal 2026 - RBI erhöht Angebot

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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