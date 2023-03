Addiko Bank-Aktie fester: Addiko Bank will Aktienrückkauf in Millionenhöhe starten

Die auf Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten hat, einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 3,21 Mio. Euro für Vergütungszwecke durchzuführen.