Addiko Bank-Aktie: Gewinnplus im ersten Halbjahr

Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn nach Steuern auf 19,5 Mio. Euro, nach 12,6 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Zum Ergebniszuwachs habe vor allem eine solide Geschäftsentwicklung sowie ein fokussiertes Kostenmanagement beigetragen, schrieb die Bank am Donnerstag in einer Aussendung. Den Ausblick für 2023 hob das Geldhaus an.

Die Addiko Bank mit Sitz in Wien ist 2015 aus den Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen und notiert seit 2019 an der Wiener Börse. Das Institut ist über ihre Töchter-Banken in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro tätig. Die Bank fokussiert sich auf das Geschäft mit Klein- und mittelständischen Betrieben (KMU) und Privatkunden.

Das Plus beim Ergebnis nach Steuern spiegelt nach Angaben der Bank die starke Geschäftsentwicklung, Zinsanpassungen, Rückstellungen für Rechtsfälle sowie relativ geringe Kreditverluste wider. Gestiegen ist demnach auch das Nettozinsergebnis, das von 84,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 auf 108,1 Mio. Euro kletterte. Das Provisionsergebnis hingegen sank im Jahresabstand von 36,1 Mio. auf 32,5 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr gibt sich das Management optimistisch. Für das Nettobankergebnis rechnet es mit einem Anstieg um gut 15 Prozent, zuvor hatte das Institut einen Zuwachs von 10 Prozent angepeilt. Dazu dürfte vor allem eine steigenden Zinskurve trotz wachsender Refinanzierungskosten beitragen, so das Unternehmen in der Aussendung.

tpo/fel

APA