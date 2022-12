Addiko Bank-Aktie legt deutlich zu: Addiko Bank verlängert Mandat von CEO Juranek bis Ende 2025

Der Aufsichtsrat der auf das Geschäft in Zentral-und Osteuropa spezialisierten Addiko Bank hat das Mandat desKonzernchefs Herbert Juranek bis Ende 2025 verlängert.

Damit soll Kontinuität in dem vor eineinhalb Jahren begonnenen Umbauprozess gewahrt werden, heißt es in einer Aussendung der Bank vom Montag. Im Rahmen der Transformation will sich die Addiko Bank künftig stärker auf Privatkunden und Kleinbetriebe spezialisieren. Juranek ist seit Ende Mai 2021 Chef der Addiko.

Die Addiko-Bank gewann im Wiener Handel schlussendlich 3,36 Prozent auf 12,30 Euro.

APA