Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Deutlicher Aufschlag
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17.06.2026 13:10:00
Addiko Bank-Aktie schießt hoch: Slowenische NLB verbessert Offerte im Bieterkampf mit RBI erneut
Die NLB droht, trotz zuletzt bereits höheren Angebots den Übernahmewettbewerb zu verlieren. Vergangene Woche hatte die RBI bekannt gegeben, sich Annahmeerklärungen für 50,42 Prozent der Addiko-Aktien gesichert zu haben. Die NLB will das wieder ändern: Sie betont, dass Aktionäre, die das RBI-Angebot bereits angenommen haben, dies unter Einhaltung bestimmter Regeln auch widerrufen können - um ihre Aktien doch noch der NLB anzudienen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Addiko schlugen sich zuletzt auf die Seite der RBI und empfahlen den Aktionären, deren Angebot zur Annahme. Sie begründeten dies mit einer höheren Transaktionssicherheit, da der NLB regulatorische Hürden in Kroatien drohten. Zudem hatte die Alta Group bereits zuvor angekündigt, das Offert der RBI und nicht das Angebot der NLB anzunehmen.
Zeitweise klettert die Addiko Bank-Aktie in Wien um 9,85 Prozent auf 29,00 Euro.
spa/phs
APA
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