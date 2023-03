Addiko Bank-Aktie steigt: Addiko Bank 2022 mit Wachstum im Kerngeschäft

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 mehr Gewinn erzielt.

Mit 25,7 Mio. Euro war der Überschuss fast doppelt so hoch wie im Vorjahr mit 13,6 Mio. Euro. Dazu hätten vor allem das Wachstum im Kerngeschäft und ein effizientes Kostenmanagement beigetragen, teilte die Bank am Mittwoch mit. Für die Aktionäre soll es eine Dividende in Höhe von 1,21 Euro je Aktie geben.

Die Addiko Bank mit Sitz in Wien ist 2015 aus den Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen und notiert seit 2019 an der Wiener Börse. Das Institut ist über ihre Töchter-Banken in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro tätig. Die Bank ist auf das Geschäft mit Klein- und mittelständischen Betrieben (KMU) und Privatkunden spezialisiert, in Nicht-Fokus-Bereichen treibt sie den Abbau des Portfolios dagegen weiter voran.

"Wir haben zweistellige Wachstumsraten in unseren Fokusbereichen Konsumenten und SME bei gleichzeitig effizientem Kostenmanagement erzielt. Darüber hinaus haben wir unser Kreditkartengeschäft ausgebaut und den Umsatz gesteigert," so Bankcehf Herbert Juranek laut Aussendung vom Mittwoch.

In den Kernbereichen verzeichnete die Bank laut eigenen Angaben im Vorjahr ein Wachstum um 11 Prozent. Rechnet man die Reduktion des Geschäfts im ertragsschwachen Bereich mittelgroßer Unternehmen im KMU-Bereich heraus, sei das Wachstum bei 17 Prozent gelegen. Insgesamt beliefen sich die Bruttokundenforderungen (performing) auf 3,30 Mrd. Euro, das war in etwa so viel wie im Jahr davor mit 3,29 Mrd. Euro.

Gestützt von der Geschäftsentwicklung stieg das Nettozinsergebnis um 4,1 Prozent auf 176,4 Mio. Euro und das Provisionsergebnis legte um 8,5 Prozent auf 72,5 Mio. Euro zu. Die Kosten (Betriebsaufwendungen) konnten indessen von 171,1 Mio. Euro auf 168 Mio. Euro gesenkt werden - trotz des Inflationsdrucks und der Euro-Einführungskosten in Kroatien. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) verbesserte sich in Folge von 72,4 Prozent auf 67,5 Prozent.

Verbessert hat sich auch die Quote notleidender Assets (non-performing-exposure/NPE). Diese fiel von 2,9 Prozent 2021 auf 2,4 Prozent. Die Risikokosten stiegen indessen von 13,2 Mio. Euro auf 15,4 Mio. Euro. "Obwohl die Qualität der entsprechenden Vermögenswerte weiterhin stark war, beschloss Addiko angesichts der Unsicherheiten und erhöhten Volatilität des wirtschaftlichen Umfelds bei der Risikovorsorge vorsichtig zu bleiben", heißt es dazu in der Aussendung der Bank.

Für das heurige Jahr rechnet die Bank mit Bruttokundenforderungen in Höhe von ca. 3,5 Mrd. Euro mit mehr als 10 Prozent Wachstum in den Fokusbereichen. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 1,21 Euro je Aktie erhalten.

Abseits der Geschäftszahlen habe es im Dezember eine Entscheidung des slowenischen Verfassungsgerichts zum Schweizer-Franken-Gesetz gegeben. Das Gericht habe das Gesetz als verfassungswidrig abgelehnt. "Durch die Aufhebung des Gesetzes bestätigte das Gericht die Gültigkeit der slowenischen Verfassung, der Rechtsvorschriften des Landes und der Europäischen Union", schreibt die Bank.

Das slowenische Parlament hatte im Februar ein Gesetz beschlossen, das Kreditgeber zur rückwirkenden Einführung einer Wechselkursobergrenze von 10 Prozent für alle solchen Vereinbarungen für Franken-Kredite verpflichtet, die zwischen Juni 2004 und Ende 2010 abgeschlossen wurden. Die Addiko Bank - sowie mehrere slowenische Banken - hatten dagegen Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Für den schlimmsten Fall hatte die Bank damals mit Kosten von 100 bis 110 Mio. Euro gerechnet. Das hätte einen Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2022 bedeutet.

Im Wiener Handel legen die Addiko Bank-Aktien zeitweise 3,21 Prozent auf 14,45 Euro zu.

