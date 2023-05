Addiko Bank-Aktie verliert dennoch: Addiko Bank im ersten Quartal mit Gewinnsprung

Der Gewinn nach Steuern stieg um die Hälfte auf 9,7 Mio. Euro. Das Geschäft mit Konsumenten und kleinen und mittleren Unternehmen "verzeichnete eine anhaltende Dynamik", schreibt Herbert Juranek, CEO der Gruppe, in einer Aussendung zum Quartalsergebnis. Auch wenn es eine "gewisse Verlangsamung der Nachfrage" gebe, bleibe die Bank zuversichtlich und bestätige für 2023 den Ausblick vom März.

Unter anderem ist das Nettozinsergebnis der Addiko Bank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26 Prozent auf 52,2 Mio. Euro gestiegen. Das Provisionsergebnis sank hingegen um rund 1,5 Mio. Euro, vor allem wegen entgangenen Einnahmen aus Fremdwährungsgeschäften nach Einführung des Euro in Kroatien. Der Anteil der Kosten an den Einnahmen (Cost-Income Ratio) verbesserte sich auf 64,5 Prozent, nach 70,5 Prozent im Vorjahresquartal. Die Rendite des Neugeschäfts stieg ebenfalls deutlich, das Kernkapital (CET1-Quote fully-loaded) lag bei 20 Prozent. Die Risikokosten haben sich allerdings auf 4,5 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Die Addiko Gruppe ist eine auf Konsumenten und KMU spezialisierte Bank in Zentral- und Südosteuropa (CSEE).

Die Addiko Bank-Aktie gibt in Wien zeitweise 1,53 Prozent auf 12,85 Euro nach.

tsk/sag

APA