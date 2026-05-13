Addiko Bank-Aktie: Weniger Gewinn im ersten Quartal 2026 - RBI erhöht Angebot

Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat im ersten Quartal 2026 weniger Gewinn gemacht.

Sondereffekte belasteten das operative Ergebnis, beim Neugeschäft gab es dagegen ein Wachstum von 6,1 Prozent, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Um das Institut herrscht derzeit ein Bieterwettbewerb, sowohl die Raiffeisen Bank International (RBI) als auch die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB) haben im April Angebote gelegt.

"Trotz des anhaltenden Drucks durch regulatorisch bedingte Einschränkungen, das sich ändernde Zinsumfeld, sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, die sich auf unser Ergebnis auswirken, haben wir unser Kreditportfolio weiter ausgebaut und dabei eine solide Asset-Qualität und eine starke Kapitalausstattung bewahrt", so Addiko-Chef Herbert Juranek laut Aussendung vom Mittwoch. Für das Gesamtjahr ist der Bankchef zuversichtlich, die Ziele zu erreichen. Wegen Auflagen der Europäischen Zentralbank (EZB) schüttet die Bank für 2025 keine Dividende aus. Die Aufseher haben Bedenken hinsichtlich der unübersichtlichen Eigentümerstruktur.

Unterm Strich erwirtschaftete die Bank im ersten Quartal einen Gewinn nach Steuern von 10,1 Mio. Euro, nach 14,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Der Zinsüberschuss stieg trotz eines sinkenden Zinsniveaus um 0,4 Prozent auf 59,0 Mio. Euro. Geholfen habe hier ein Wachstum des Kreditbestands. Der Provisionsüberschuss sank dagegen um 0,9 Prozent auf 18,0 Mio. Euro. Das Nettobankergebnis blieb mit 77,0 Mio. Euro nahezu unverändert zum Vorjahr (Q 12025: 76,9 Mio. Euro).

Sondereffekte belasten operatives Ergebnis

Das operative Ergebnis wurde von Sondereffekten belastet und ging im ersten Jahresviertel von 25,3 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro zurück. Zu den außerordentlichen Effekten gehörten höhere Kosten für die Einlagensicherung in Slowenien, Lohnerhöhungen, vorgezogene Marketingausgaben und geringere Erträge aus dem Treasury- und Liquiditätsmanagement. Negativ wirkten zudem neue Regularien in Kroatien und Serbien. So hat die serbische Aufsicht den Banken auferlegt, ihre Kredite um 3 Prozentpunkte günstiger anzubieten. In Kroatien wiederum werde aufgrund einer EU-Regelung sozial Bedürftigen ein gratis Konto zur Verfügung gestellt.

Die Kreditrisikovorsorgen lagen bei 6,2 Mio. Euro, nach 4,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Quote notleidender Assets (non-performing exposure/NPE) erhöhte sich leicht von 2,5 Prozent zum Jahresschluss 2025 auf 2,6 Prozent. Die NPE-Deckungsquote stieg von 81,7 Prozent auf 81,9 Prozent. Die harte Kernkapitalquote (CET1) sank von 22,4 Prozent zum Ende 2025 auf 21,7 Prozent.

Die ausführlichen Kaufangebote von RBI und NLB erwartet Addiko zwischen dem 13. und 19. Mai. Danach wollen Vorstand und Aufsichtsrat eine Stellungnahme zu den Offerten abgeben.

Addiko-Bieterkampf - RBI erhöht Angebot auf 26,50 Euro je Aktie

Im Übernahmewettbewerb um die Addiko Bank hat die Raiffeisen Bank International (RBI) ihr Angebot für das auf Zentral- und Osteuropa spezialisierte Institut nach oben geschraubt. Geboten werden nun 26,50 Euro je Aktie, das Erstangebot lautete noch auf 23,05 Euro je Anteilsschein. Konkurrenz kommt von der slowenischen Nova Ljubljanska Banka (NLB), die ebenfalls an der Addiko interessiert ist und 29,0 Euro je Aktie bietet.

Die RBI schließe damit die Lücke zwischen den beiden Angeboten und "erhöht die Transaktionswahrscheinlichkeit", sagte der Präsident des Interessenverband für Anleger (IVA), Florian Beckermann, zur APA. Dennoch liegt auch das neue RBI-Angebot unter dem aktuellen Aktienkurs der Bank. Die Papiere fällen am Mittwoch in Wien zeitweise um 5,17 Prozent auf 27,50 Euro.

NLB setzt sich Annahmeschwelle von 75 Prozent

Die slowenische Nova Ljubljanska Banka (NLB) hat indessen am Mittwoch ihre detaillierten Angebotsunterlagen veröffentlicht. Sie setzt sich wie bereits bei ihrem Übernahmeversuch im Jahr 2024 wieder eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent. Bis 22. Juli haben die Aktionäre nun Zeit, sich für oder gegen das Angebot zu entscheiden. Beim Bieterkampf im Jahr 2024 war die NLB an dieser hohen Annahmehürde gescheitert. Auch die RBI hat ihr Angebot an eine Annahmequote von 75 Prozent geknüpft.

Der Addiko-Vorstand hatte bereits in der Früh bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse angekündigt, nach Veröffentlichung der beiden Angebote eine Stellungnahme abgeben zu wollen. Diese steht bisher noch aus.

Pläne der RBI und NLB für Addiko

Nach einer Übernahme würde die RBI lediglich das Geschäft in Kroatien, Slowenien und Österreich behalten wollen. Die übrigen Märkte - Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro - will sie hingegen mittels eines sogenannten Carve-outs abstoßen. Das soll im Rahmen einer Vereinbarung mit der serbischen Alta Group, die derzeit knapp 10 Prozent an Addiko hält, passieren. Rund um die Alta Group gab es 2024 viele Unklarheiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse bei der Addiko Bank. Die Probleme gipfelten darin, dass die Bank auf Anraten der Europäischen Zentralbank (EZB) die Dividende für die Jahre 2024 und 2025 ausgesetzt hat.

Im Falle einer erfolgreichen Übernahme rechnet die RBI mit einem Rückgang ihrer harten Kernkapitalquote (ohne Russland-Geschäft) um 46 Basispunkte. Nach dem Carve-Out würde ein endgültiger Effekt von minus 11 Basispunkten übrig bleiben.

Die NLB beabsichtigt indessen, alle Märkte der Addiko zu integrieren, will jedoch eine Kosten-Nutzen-Analyse für die Töchter außerhalb der EU - also Serbien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro - prüfen und diese dann gegebenenfalls verkaufen. Auch soll die Addiko nach der Übernahme weiterhin an der Wiener Börse notiert bleiben, beim Vorstand wären ebenfalls keine unmittelbaren Änderungen geplant. Im Aufsichtsrat wären dagegen - im Einklang mit dem nach einer Übernahme beherrschenden Einfluss der NLB - sehr wohl Änderungen geplant. Der österreichische Bankbetrieb würde zumindest mittelfristig erhalten bleiben, um bestimmte Geschäftsbereiche wie Einlagenprodukte, IT oder Verwaltung aufrechtzuerhalten.

bel/cgh

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