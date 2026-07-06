Addiko Bank Aktie
WKN DE: A2PMK5 / ISIN: AT000ADDIKO0
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06.07.2026 18:16:00
Addiko-Übernahmekampf - RBI will Angebotsschwelle absenken
Die beabsichtigte Änderung des Angebots sei heute, Montag, bei der Übernahmekommission angezeigt worden und werde derzeit von dieser geprüft, teilte das Unternehmen weiters mit.
NLB bietet mehr, RBI hat aber bereits Zusagen über 50 Prozent
Die RBI hatte am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß � 25a Übernahmegesetz an die Aktionärinnen und Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko veröffentlicht. Der slowenische Konkurrent Nova Ljubljanska Banka (NLB) hatte sein Offert Mitte Juni aufgestockt und die Aktionäre auf ihr gesetzliches Rücktrittsrecht hingewiesen.
Die NLB bietet 37,00 Euro je Addiko-Aktie und übertrifft das RBI-Angebot von 26,50 Euro um 10,50 Euro und damit in Summe um etwas mehr als 200 Mio. Euro. Beide Banken machten ihre Angebote bisher von einer Annahmequote von 75 Prozent abhängig, die RBI will nun reduzieren. Da die RBI die gesetzliche Schwelle von 50 Prozent bereits überschritten hat, kann die NLB diese Hürde rechnerisch nur nehmen, wenn Aktionäre ihre Zusagen an die Konkurrenz wieder zurückziehen.
kre
ISIN AT0000606306 AT000ADDIKO0 WEB http://www.rbinternational.com/ https://www.addiko.com/
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