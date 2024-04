Additional agenda items Ordinary General Shareholders Meeting

Press release – Inside information





La Hulpe, Belgium – April 29, 2024, 7:00 a.m. CET – [INSIDE INFORMATION] Unifiedpost Group (Euronext: UPG), a leading provider of integrated business communications has received additional agenda items for the Ordinary General Shareholders Meeting of May 21, 2024 along with the submission of proposals for resolutions on certain agenda items.

[INSIDE INFORMATION] Alychlo NV has informed the Board of Directors of Unifiedpost Group of its decision to exercise the right to add additional agenda items onto the agenda of the forthcoming Ordinary General Shareholders Meeting of May 21, 2024 and to submit proposals for resolutions on those agenda items pursuant to article 7:130 of the Belgian Companies and Associations Code. This article stipulates that, shareholders, either individually or collectively owning more than three (3) percent of the capital in a listed company are entitled to request additional agenda items and submit proposals for resolutions on items on the agenda.

The Unifiedpost Group Board confirms Alychlo NV’s possession of the requisite percentage of share capital and took note of Alychlo NV’s request to include the following additional items on the agenda, along with the submission of the accompanying proposals for resolutions:

Appointment of Crescemus BV, with enterprise number 0521.873.163, represented by its permanent representative, Pieter Bourgeois, as director of the company for a term of four years and determination of remuneration.

Proposal for resolution : "The ordinary general meeting decides to appoint Crescemus BV, with enterprise number 0521.873.163, represented by its permanent representative, Pieter Bourgeois, as director of the company, for a term of four years, which will end immediately after the ordinary general meeting of 2028. The director will receive an annual compensation in accordance with the approved remuneration policy."

Appointment of Bever Consulting BV, with enterprise number 0883.695.635, represented by its permanent representative, Els Degroote, as director of the company for a term of four years and determination of remuneration.

Proposal for resolution: "The ordinary general meeting decides to appoint Bever Consulting BV, with enterprise number 0883.695.635, represented by its permanent representative, Els Degroote, as director of the company, for a term of four years, which will end immediately after the ordinary general meeting of 2028. The director will receive an annual compensation in accordance with the approved remuneration policy."

Appointment of Jinvest BV, with enterprise number 0477.073.417, represented by its permanent representative, Jürgen Ingels, as director of the company for a term of four years and determination of remuneration.

Proposal for resolution : "The ordinary general meeting decides to appoint Jinvest BV, with enterprise number 0477.073.417, represented by its permanent representative, Jürgen Ingels, as director of the company, for a term of four years, which will end immediately after the ordinary general meeting of 2028. Jinvest BV, with enterprise number 0477.073.417, represented by its permanent representative, Jürgen Ingels, qualifies as an independent director. There is no indication of any element that could call his independence into question. The ordinary general meeting acknowledges that, based on the information available to the company, Jinvest BV and Jürgen Ingels meet the independence criteria of article 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020 and article 7:87, §1, first paragraph of the Companies and Associations Code, with the exception of the criterion provided for in article 3.5, point 5 b of the Belgian Corporate Governance Code 2020. However, the general meeting is of the opinion that the nomination of this director by a shareholder holding more than 10% of the capital in no way detracts from the required independence of Jinvest BV and Jürgen Ingels. The director will receive an annual compensation in accordance with the approved remuneration policy."

Appointment of Yellowfin Ventures BV, with enterprise number 0669.583.377, represented by its permanent representative, Joris Van Der Gucht, as director of the company for a term of four years and determination of remuneration.

Proposal for resolution : "The ordinary general meeting decides to appoint Yellowfin Ventures BV, with enterprise number 0669.583.377, represented by its permanent representative, Joris Van Der Gucht, as director of the company, for a term of four years, which will end immediately after the ordinary general meeting of 2028. Yellowfin Ventures BV, with enterprise number 0669.583.377, represented by its permanent representative, Joris Van Der Gucht, qualifies as an independent director. There is no indication of any element that could call his independence into question. The ordinary general meeting acknowledges that, based on the information available to the company, Yellowfin Ventures BV and Joris Van Der Gucht meet the independence criteria of article 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020 and article 7:87, §1, first paragraph of the Companies and Associations Code, with the exception of the criterion provided for in article 3.5, point 5 b

of the Belgian Corporate Governance Code 2020. However, the general meeting is of the opinion that the nomination of this director by a shareholder holding more than 10% of the capital in no way detracts from the required independence of Yellowfin Ventures BV and Joris Van Der Gucht. The director will receive an annual compensation in accordance with the approved remuneration policy."

Resignation of AS Partners BV, with enterprise number 0466.690.556, represented by its permanent representative, Stefan Yee, as director of the company, effective May 21, 2024.

Proposal for resolution : " The ordinary general meeting decides to accept the resignation of AS Partners BV, with enterprise number 0466.690.556, represented by its permanent representative, Stefan Yee, as director of the company, effective May 21, 2024."

Resignation of First Performance AG, with enterprise number 0781484854, represented by its permanent representative, Michaël Kleindl, as director of the company, effective May 21, 2024.

Proposal for resolution : "The ordinary general meeting decides to accept the resignation of First Performance AG, with enterprise number 0781484854, represented by its permanent representative, Michaël Kleindl, as director of the company, effective May 21, 2024.”

The Nomination and Remuneration Committee of Unifiedpost Group shall, in accordance with the principles of corporate governance, convene and provide the Board of Directors with an advice on the proposed nominations, including whether the proposed independent directors meet the independence criteria of article 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020 and article 7:87 § 1, first paragraph of the Belgian Companies and Associations Code and the Corporate Governance Charter of the Company. The Board of Directors will communicate to the shareholders its position with respect to the proposed nominations, resignations and proposed resolutions.

Unifiedpost Group will include the additional items on the agenda, along with the submission of the accompanying proposals for decisions and, shall, in accordance with Article 7:130 § 3 of the Belgian Company and Association Code, publish a new agenda no later than 15 days prior to Ordinary General Shareholders Meeting of May 21, 2024. At that time, the amended agenda and the amended proxy to vote will be made available on the website https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations .

Communiqué de presse - Information privilégiée





Points supplémentaires à l'ordre du jour Assemblée générale ordinaire des actionnaires

La Hulpe, Belgique - 29 avril 2024, 7h00 CET - [INFORMATION PRIVILÉGIÉE] Unifiedpost Group (Euronext : UPG), un fournisseur de solutions intégrées de communication d'entreprise, a reçu des points supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 ainsi que la soumission de propositions de résolutions sur certains points de l'ordre du jour.

[INFORMATION PRIVILÉGIÉE] Alychlo NV a informé le Conseil d'administration de Unifiedpost Group de sa décision d'exercer le droit d'ajouter des points supplémentaires à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024 et de soumettre des propositions de résolution sur ces points conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations. Cet article stipule que les actionnaires, détenant individuellement ou collectivement plus de trois (3) pour cent du capital d'une société cotée en bourse, ont le droit de demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour et de soumettre des propositions de résolution sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration de Unifiedpost Group confirme la possession par Alychlo SA du pourcentage requis du capital social et prend acte de la demande d'Alychlo SA d'inclure les points supplémentaires suivants à l'ordre du jour, ainsi que le dépôt des propositions de résolution qui les accompagnent :

Nomination de Crescemus BV, numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et fixation de la rémunération.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Crescemus BV, avec le numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée par son représentant permanent, Pieter Bourgeois, en tant qu'administrateur de la société, pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée".

Nomination de Bever Consulting BV, numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et fixation de la rémunération.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Bever Consulting BV, avec le numéro d'entreprise 0883.695.635, représentée par son représentant permanent, Els Degroote, en tant qu'administrateur de la société, pour un mandat de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée".

Nomination de Jinvest BV, numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et fixation de la rémunération.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Jinvest BV, avec le numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, en tant qu'administrateur de la société, pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. Jinvest BV, avec le numéro d'entreprise 0477.073.417, représentée par son représentant permanent, Jürgen Ingels, est qualifiée d'administrateur indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît que, sur la base des informations dont dispose la société, Jinvest BV et Jürgen Ingels satisfont aux critères d'indépendance de l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, à l'exception du critère prévu à l'article 3.5, point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois, l'assemblée générale est d'avis que la nomination de cet administrateur par un actionnaire détenant plus de 10 % du capital ne porte aucunement atteinte à l'indépendance requise de Jinvest BV et de Jürgen Ingels. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée."

Nomination de Yellowfin Ventures BV, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la société pour une durée de quatre ans et fixation de la rémunération.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Yellowfin Ventures BV, avec le numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der Gucht, en tant qu'administrateur de la société, pour un terme de quatre ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028. Yellowfin Ventures BV, numéro d'entreprise 0669.583.377, représentée par son représentant permanent, Joris Van Der

Gucht, est qualifiée d'administrateur indépendant. Il n'existe aucun élément susceptible de remettre en cause son indépendance. L'assemblée générale ordinaire reconnaît que, sur la base des informations dont dispose la société, Yellowfin Ventures BV et Joris Van Der Gucht répondent aux critères d'indépendance de l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, à l'exception du critère prévu à l'article 3.5, point 5 b du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Toutefois, l'assemblée générale est d'avis que la nomination de cet administrateur par un actionnaire détenant plus de 10% du capital ne porte aucunement atteinte à l'indépendance requise de Yellowfin Ventures BV et de Joris Van Der Gucht. L'administrateur recevra une rémunération annuelle conformément à la politique de rémunération approuvée".

Démission de AS Partners BV, numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide d'accepter la démission de AS Partners BV, avec le numéro d'entreprise 0466.690.556, représentée par son représentant permanent, Stefan Yee, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024."

Démission de First Performance AG, avec le numéro d'entreprise 0781484854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024.

Proposition de résolution : "L'assemblée générale ordinaire décide d’accepter la démission de First Performance AG, avec le numéro d'entreprise 0781484854, représentée par son représentant permanent, Michaël Kleindl, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 21 mai 2024."

Le Comité de nomination et de rémunération de Unifiedpost Group doit, conformément aux principes de gouvernance d'entreprise, se réunir et fournir au Conseil d'administration un avis sur les nominations proposées, y compris sur la question de savoir si les administrateurs indépendants proposés répondent aux critères d'indépendance de l'article 3.5. du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 7:87 § 1, premier paragraphe du Code belge des sociétés et associations et de la Charte de gouvernance d'entreprise de la Société. Le conseil d'administration communiquera aux actionnaires sa position concernant les nominations, démissions et résolutions proposées.

Unifiedpost Group inscrira les points supplémentaires à l'ordre du jour, ainsi que la soumission des propositions de décision qui les accompagnent et, conformément à l'article 7:130 § 3 du Code des sociétés et des associations, publiera un nouvel ordre du jour au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2024. À ce moment-là, l'ordre du jour modifié et la procuration de vote modifiée seront disponibles sur le site web https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations.

