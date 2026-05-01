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01.05.2026 06:31:29
AddLife (B) Un präsentierte Quartalsergebnisse
AddLife (B) Un hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 289,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AddLife (B) Un 253,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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