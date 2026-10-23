AddLife (B) Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AddLife (B) Un hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 269,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AddLife (B) Un einen Umsatz von 255,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at