06.02.2026 06:31:28
AddLife (B) Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AddLife (B) Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 261,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,470 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte AddLife (B) Un 972,88 Millionen USD umgesetzt.
