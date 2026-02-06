AddLife Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AddLife Registered B äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,13 SEK gegenüber 0,770 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,73 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,82 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,73 Milliarden SEK geschätzt.

AddLife Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,60 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,07 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AddLife Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 10,44 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,52 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 6,66 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 10,44 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at