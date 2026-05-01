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01.05.2026 06:31:29
AddLife Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AddLife Registered B hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 SEK. Im Vorjahresviertel hatte AddLife Registered B 0,980 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,65 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,70 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 SEK sowie einen Umsatz von 2,65 Milliarden SEK belaufen.
Redaktion finanzen.at
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