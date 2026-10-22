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22.10.2026 06:31:29
AddLife Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AddLife Registered B hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,660 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,60 Milliarden SEK gegenüber 2,43 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,920 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,59 Milliarden SEK umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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