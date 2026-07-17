Addnode Group Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Addnode Group Registered B hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,55 Prozent auf 1,45 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,46 Milliarden SEK gelegen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,290 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,45 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at