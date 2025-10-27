|
27.10.2025 06:31:29
Addnode Group Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Addnode Group Registered B hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Addnode Group Registered B 0,730 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 29,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,463 SEK sowie einem Umsatz von 1,30 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
